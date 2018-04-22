Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Haftada iki kez dokunulmazlık oyunun yapıldığı Survivor’ın 21 Nisan tarihli eleme adayları geç saatlerde belli oldu. İlk olarak baraka ödülü için mücadele eden takımlar, ikinci oyunda dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha parkura çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyunun da tamamlanmasının ardından, kaybeden takım eleme adaylarını belirlemek üzere konseye gitti. İşte, Survivor'da bu haftanın dokunulmazlık oyunu hakkında tüm merak edilenler...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz haftalarda değişen format gereği Survivor'da her hafta artık iki dokunulmazlık oyunu yapılıyor. Finale oldukça kısa bir zaman kalan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça önemli mücadelelere sahne olan haftanın birinci dokunulmazlık oyununun galibi daha önceki haftalarda sadece bir kez kazanan gönüllüler takımı oldu. Bu sonucun ardından ünlüler takımı, bireysel dokunulmazlık için kendi aralarından karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununun galibi ise Elif Şadoğlu oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu arkadaşları tarafından adı en çok yazılan isim olan Sahra Işık birinci eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir hafta daha Survivor adasında kalmayı garantileyen Elif Şadoğlu da ikinci eleme adayını belirledi. Elif Şadoğlu’nun belirlediği isim Adem Kılıççı oldu.

Diğer eleme aday ya da adaylar yarın akşam oynanacak eleme oyununun ardından belli olacak. Eğer bu oyunu da ünlüler takımı kaybederse eleme konseyinde bir kişiyi daha seçecekler. Ancak kaybeden takım bu sefer gönüllüler takımı olursa, gönüllüler takımından iki isim eleme adayı olacak ve toplamda 4 Survivor yarışmacısı eleme potasına çıkacak.

BU HAFTA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı iki akşam önce oldukça lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldi. İki takım yarışmacıları da ödülü kazanıp karınlarını doyurmak istiyordu. Açlıktan dolayı oldukça enerji kaybeden iki takım yarışmacıları ödülü kazanmak için mücadele verdiler. Ödül lahmacundu. Ödülü duyan iki takım yarışmacıları adeta kendinden geçti. Ödül oyununa damga vuran anlardan biri Merve- Sema gerginliği oldu. Sema'nın sert söylemleri Merve'nin sinirlerini bozdu.

Başarılı yarışmacı, "Sema abana niye böyle çıkış yapıyorsun." diyerek takım arkadaşına sitemde bulundu. Son ana kadar devam eden mücadelede kazanan takım yine ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı gönüllüler takımını 10-6 yenerek ödülü afiyetle yediler.

GEÇEN HAFTA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, takımlarının ortak kararıyla ilk eleme adayını Cumali olarak belirlemişti. Ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise sürpriz bir karar vererek Hakan'ın adını verdi ve Hakan ikinci eleme adayı oldu. İkinci kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler bu sefer takım kararıyla Damla'nın ismini eleme adayı olarak belirlemişti ve üçüncü aday Damla olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Cumali Akgül oldu.