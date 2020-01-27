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Can ÇELİK/ELAZIĞ (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Sürsürü'de enkazda kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

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Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazından 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi enkazının altında olduğu tespit edilen 2 kişi, AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.

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