Suriyeli ve Türk çocuklar eğitimle kaynaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre bu kapsamdaki eğitimlere temmuzun ilk hafta sonundan beri yaklaşık 13 bin 500’ü yabancı olmak üzere 38 bin çocuk devam ediyor. MEB ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğindeki projede eğitimler haftada 30 saat yapılıyor. 26 ilde hayata geçen uygulamayı İstanbul Esenyurt’taki TOKİ Kırımlı Fethiye Şükrü Olcay Ortaokulu’nda izledik. Okulda 60 Suriyeli, 80 Türk öğrenci eğitim alıyor. Ders programında çocukların okula uyumlarını kolaylaştıracak, birbirlerini tanımalarını sağlayacak, öz bakım ve motor becerilerini geliştirecek çeşitli etkinlikler yer alıyor. Eğitim saat 10.00’dan 15.00’e kadar sürüyor. Bazı velilerse çocuklarını okul bahçesinde bekliyor. Uygulamadan memnun olduklarını belirten veliler, “Sokakta oynamasındansa burada arkadaşlarıyla kaynaşıyor” diyor.

TÜRKÇE VE ARAPÇA AFİŞLER

Okul müdürü Hülya Yılmaz, projenin tanıtımını “Okula projenin yazısı geldiğinde öğretmenlerle toplantı yaptık. Yazın müsait olan gelip çalışabilir şeklinde duyurduk. Bununla ilgili Türkçe ve Arapça afişler hazırladık. Okulun duvarlarına astık. Velilere, ‘2013 doğumlu, seneye birinci sınıfa başlayacak öğrencileri yaz aylarında hızlandırılmış anasınıfı eğitimine alıyoruz’ diye duyuru yaptık. Okulumuzdaki Suriyeli öğrencileri çağırıp kardeşlerine, çevrelerine söylemelerini istedik” diyerek anlatıyor. 20’şer kişilik dört şube açtıklarını, ancak talebin yoğun olmasından dolayı şube sayısını yediye çıkardıklarını söyleyen Yılmaz, öğretmen görevlendirme işlemlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli’nin yardımcı olduğunu söylüyor. Yılmaz, “Öğretmen arkadaşlar gönüllülük esasına göre, ek ücret karşılığında çalışıyor. Geçen hafta başladı. Hala yeni öğrenciler geliyor” diyor.

Yılmaz, velilerin ücret ödemediği, hızlandırılmış okulöncesi eğitimle ilgili olarak ise şunları söylüyor: “Bakanlıktan masa, sandalye, kırtasiye malzemeleri geldi. Beslenme ve servis ücreti de Avrupa Birliği Fonu’ndan karşılanıyor. Veli sadece öğrenciyi getiriyor, başka bir şeye karışmıyor. Yazın iki ay hızlandırılmış bir eğitimle çocuğu birinci sınıfa hazırlıyoruz. Suriyeli öğrencilerle birlikte eğitim alıyorlar. Amaç önce kaynaşmak, sonra dillerini geliştirmek. Öğrenciler biraz Türkçe biliyor. Çocuklar, zaten anında kaynaşıyor. Okulöncesi eğitim, çocuğun okula hazırlanması açısından önemli. Öğretmen görüyorlar, sayıları, renkleri, kalem tutmayı öğreniyorlar.”

EL HAREKETLERİYLE İLETİŞİM

- Filiz Avcı (Okulöncesi öğretmeni): Gönüllü olduk. Eğitim aldık. Malzemelerimiz geldi. Karma eğitim olması bizim için iyi oldu. Bu yüzden ben de heyecanlıyım. Öğrenciler beklediğimizden daha iyi tepki veriyor. Ayrım yapmıyorlar. Birbirlerinden çok şey öğreniyorlar. Anlaşmaları zor olmadı. Çok güzel bir proje. İçinde olmaktan da mutluyum.

- Gülcem Bektaş (Okulöncesi öğretmeni): Yazın bir yere gitmedim. Projeyi çok güzel buldum. Özellikle okula gitmeyen çocuklar için çok iyi oldu. En azından öğretmen tanıdı. Hiç kalem tutmayan, tutmayı bilmeyen çocuklarımız var. Bu yüzden çok yararlı oldu. Hızlandırılmış bir eğitim verilecek. Harfleri, rakamları, renkleri öğrenecekler. Birinci sınıfa hazır bir hale getirmeye çalışacağız. Suriyeli çocuklar Türkçe öğrenmeye meyilli. Bazıları az biliyor, bazılarıyla yavaş yavaş, el hareketleriyle konuşarak iletişim kuruyoruz.”

‘SOSYALLEŞSİN İSTEDİK’

- Gürcü Burak (Veli): Bu okula gelen komşularımız vardı. Onlara haber vermişler. Biz de getirdik. Gelecek yıl birinci sınıfa başlayacak. Okulöncesi eğitim faydalı olacak.

- Meliha Günyeli (Veli): Yeni başladı. Ortam kuramıyordu çocuğum, sosyalleşsin, sıralara, öğretmene alışsın istedim. Gelecek yıl birinci sınıfa başlayacak. Allah razı olsun bunu yapandan.

- Esra Kabakçı (Veli): Daha önce okulöncesi eğitim almadı. İnternette gördüm. Kaydımızı yaptırdık. Bir haftadır devam ediyor. Okula severek geliyor. Arabalardan ve güvenlikten dolayı çok fazla sokağa çıkaramıyoruz. O yüzden memnunuz.

- Nura Mustafa (Veli): Komşulardan duydum, çocuğum bir şeyler öğrensin, diye getirdim. Çok güzel bir uygulama. Gelecek yıl birinci sınıfa başlayacak. Türkçe bilmiyor ama burada öğrenecek.