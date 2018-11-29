‘Suriyeli sığınmacılar büyüyen tehdit’
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların, orta ve uzun vadede Türkiye’nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu öne sürdü.
Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Resmi rakamları kabul eder ve 3.8 milyon Suriyeli olduğunu varsayarsak bugün Türkiye’de yaşayan 20 kişiden birisi Suriyelidir. Suriyeliler içimizde büyüyen ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye’de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir. Türkiye’nin belirli kentlerinde Suriyeliler ya tam nüfus üstünlüğünü ele geçirmiş ya da nüfusun yüzde 25-30’luk dilimine ulaşmıştır. Özellikle Kilis’te 131 bin Türk vatandaşına karşı 132 bin Suriyeli bulunuyor. Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay’ın kaderi de Kilis’in kaderini paylaşmak olacak. Çünkü Suriyeli nüfusu hızla artıyor. Daha şimdiden Kilis’te çoğunlukta olan Suriyeliler Kilislilere ‘Burası bizim, siz gideceksiniz. Devlet buraları bize verdi’ diyerek tecavüzkâr şekilde davranmaktadırlar. Ensar-muhacir edebiyatı yapanlar, fuhuşun Suriyeliler ile birlikte nasıl yayıldığını gözden kaçırmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’nin ve sığınmacıların iyiliği için Suriyelilerin ülkelerine dönmesi tek çözümdür.”
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