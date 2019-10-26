Suriye mesajları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSuriye mesajları
GeriGündem Suriye mesajları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriye mesajları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriye mesajları

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı, cemaatle birlikte namaz sonrası okunan Fetih Suresi’ni dinledi. Ardından kendisiyle tokalaşmak isteyenlerden müsaade isteyerek kısa bir konuşma yaptı.

Önce Fetih Suresi’nin son ayetinden bir bölüm okuyan Erdoğan, sonra da Türkçe mealini açıkladı. Erdoğan camii cemaatine şu sözlerle seslendi:

“Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca’nın az önce okumuş olduğu aşrı şerif, küffara karşı şiddetli olmamızı Rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi.”

İMAMOĞLU DA ÇAMLICA’DAYDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde Erdoğan’la aynı safta kıldı. Namazın ardından Erdoğan kendisine eşlik eden heyetle birlikte idare binasına geçti. Burada 10 dakika kalan Erdoğan aralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu heyetle Suriye’deki gelişmeler hakkında sohbet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yolcu eden heyet içinde de yer aldı. Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne geçerek Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum’u kabul etti. 

DOLMABAHÇE’DE GİNE’DEN KONUK

Erdoğan dün Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi kabul etti. Erdoğan’ın konuk Cumhurbaşkanıyla görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle