Suriye mesajları
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı, cemaatle birlikte namaz sonrası okunan Fetih Suresi’ni dinledi. Ardından kendisiyle tokalaşmak isteyenlerden müsaade isteyerek kısa bir konuşma yaptı.
Önce Fetih Suresi’nin son ayetinden bir bölüm okuyan Erdoğan, sonra da Türkçe mealini açıkladı. Erdoğan camii cemaatine şu sözlerle seslendi:
“Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca’nın az önce okumuş olduğu aşrı şerif, küffara karşı şiddetli olmamızı Rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi.”
İMAMOĞLU DA ÇAMLICA’DAYDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde Erdoğan’la aynı safta kıldı. Namazın ardından Erdoğan kendisine eşlik eden heyetle birlikte idare binasına geçti. Burada 10 dakika kalan Erdoğan aralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu heyetle Suriye’deki gelişmeler hakkında sohbet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yolcu eden heyet içinde de yer aldı. Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne geçerek Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum’u kabul etti.
DOLMABAHÇE’DE GİNE’DEN KONUK
Erdoğan dün Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi kabul etti. Erdoğan’ın konuk Cumhurbaşkanıyla görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
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