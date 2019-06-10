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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Sürat teknesi ile kaçarken yakalandılar

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Sürat teknesi ile kaçarken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fiber sürat teknesi ile yasa dışı yollardan kaçma girişiminde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gece saatlerinde Bodrum Deniz Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı tarafından Yalıkavak açıklarında şüpheli süratli bir tekne tespit edildi. Bölge sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından teknenin önü kesilerek teknede arama yapıldı. Tekne içinde 1 Filistin, 1 Çad uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuna alınan 8 kişi Turgutreis Marina’ya, oradan da işlemlerinin yapılması için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Sürat teknesi ile kaçarken yakalandılar

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