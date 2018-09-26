Sünger Bob'un arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor?
Sünger Bob kare şort çizgi filminde baş karakter Sünger Bob'un iş arkadaşı ve aynı zamanda komşusu olan Squidward, değişik özellikleri ile öne çıkan karakterler arasında yer alıyor. Deniz altı yaşamı anlatan çizgi filmde yengeçburger satan restoranın kasiyeri olan Squidward, şikayetçi olduğu komşusu Sünger Bob ile aynı iş yerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Peki Squidward hangi müzik aletini çalmaktadır?
Squidward, SüngerBob KareŞort dizisindeki kurgusal bir karakterdir. Başarısız ve çalışmak istemeyen biridir. Yengeç Restoran'da kasiyerlik yapan ahtapottur. Bay Yengeç ile sıradan bir ilişkisi vardır. Zaman zaman Bay Yengeç maaşını ödemez. Burada çalışmaya SüngerBob'dan önce başlamıştır. Süngerbob çalışmaya başlamadan önceki zamanlarda uzun sarı saçları oldugu zamanlar göze çarpar. Süngerbob ve Patrick'e gıcık olmaktadır. Bu ikiliden uzak durmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu yüzden evini satmayı bile düşünmektedir. En büyük rakibi kendi gibi bir ahtapot olan Squilliam Fancyson'dur. Genelde iyi çalamasa da klarnet çalar. Süngerbob ve Patrick'in komşusudur. Yüz biçiminde bir evi vardır. Patrick ve Süngerbob'dan sıkıldığı için ara sıra çıldırabilir tabii onu çıldırtan Süngerbob ve Patrick'tir.
Squidward Süngerbob ve Patrick'den daha akıllıdır. Ve izleyicileri en çok onlara hakaret ederek güldürmektedir. Squidward sanata çok önem verir. Aynı zamanda resim yapar. Ama genelde hep kendi resimlerini yapar ve evinde kendi resimlerinin olduğu bir galeri vardır. Squidward temizliğe çok önem verir. Evi çok temizdir. Ama Yengeç Restoran'da ki çalışma alanı pek temiz değildir. Squidward Yengeç Burger'den nefret eder, ve ayrıca hayatı boyunca hiç yengeç burger yememiştir. Ancak bir bölümde Süngerbob'un ısrarlarıyla tadına bakmış ve ona hayran kalmıştır. Squidward'u Yengeç Restoran'da en çok mutlu eden şey mesai saatinin bitmesidir. İşteki çoğu zamanını uyuyarak ve müşterileri tersleyerek geçirir.
Squidward'ü şu anda Sinan Divrik seslendirmektedir.
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