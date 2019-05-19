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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ DHA
19.05.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Sultangazi'de iğrenç olay! Çocukları izlerken yakalandı…

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Sultangazi'de iğrenç olay! Çocukları izlerken yakalandı…

SULTANGAZİ'de  sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyerek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu A.S., yakalanarak, gözaltına alındı.

İddialara göre; Sultangazi sokakta oyun oynayan kız çocuklarını izleyen bir  kişi, bir yandan telefonla konuşuyormuş gibi yaparken bir yandan da mastürbasyon yaptı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden kişi, olay yerinden koşarak uzaklaştı.  Görüntüye yansıyan olayda, Yunus Emre Mahallesi’nde oyun oynayan kız çocuklarını gören bir kişi, bir yandan telefonla konuşuyormuş gibi yaparken  bir yandan da elini pantolonunun cebine sokarak mastürbasyon yapıyor.

EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra Asayiş Büro Amirliği özel bir ekip kurdu.  Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 30 güvenlik kamerası tek tek incelendi ve şüphelinin izine 50. Yıl Mahallesi’nde ulaşıldı. Bir sokakta oyun oynayan çocukları gözleyerek yine mastürbasyon yapan A.S., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sultangazide iğrenç olay Çocukları izlerken yakalandı…

Sultangazide iğrenç olay Çocukları izlerken yakalandı…


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