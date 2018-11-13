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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet İlkay ÖZER -Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)
13.11.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Sultanahmet Meydanı'nda bir ilk! Göreve başladılar

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayasofya önünden ilk devriyesine çıkan atlı polisler Sultanahmet Meydanı'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi. Bazıları atlı birlik ile fotoğraf çekildi. Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını belirtti.

Sultanahmet Meydanında bir ilk Göreve başladılar

İLK OLARAK SULTANAHMET MEYDANI'NDA GÖREV ALACAKLAR

Atlı Birlik, ilk görevine Sultanahmet Meydanı'nda çıktığı devriye ile başladı. İlk etapta sadece Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis görev alıyor. Yeni kurulan Atlı Birlikte ilk aşamada 5'i kadın olmak üzere 20 polis görev alıyor. 20 attan 3'ü Almanya'dan 1'i de Belçika'dan getirildi. 20 kişilik ekip 4 ay boyunca Ankara'da eğitim aldı. 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında görev alacak. Önleyici hizmette görev yapacağı belirtilen ekiplerin ilerleyen süreçte Gülhane Parkı, Kadıköy Sahili ile maç günlerinde stadyumların çevresinde görev alacağı belirtildi.

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