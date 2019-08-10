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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)
10.08.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

'Sultan'a sürpriz doğum günü partisi yaptı

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'Sultan'a sürpriz doğum günü partisi yaptı

Bursa'da yaşayan Ali Koçak, geçtiğimiz yıl kurbanlık almak için gittiği çiftlikten 10 günlükken sahiplendiği ve 'Sultan' adını verdiği kuzusuna doğum günü partisi yaptı.

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  • Denize götürdüğü kuzusuna doğum günü yaptı
  • Denize götürdüğü kuzusuna doğum günü yaptı
  • Denize götürdüğü kuzusuna doğum günü yaptı
  • Denize götürdüğü kuzusuna doğum günü yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kebapçı dükkanı bulunan Ali Koçak, geçen yıl Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık almak için bir çiftliğe gitti. Koçak, burada gördüğü 10 günlük kuzuyu da satın alıp sahiplendi. 'Sultan' adını verdiği kuzusuna çocuğu gibi baktı.

Geçtiğimiz yıl denize götürüp birlikte şezlongda güneşlendiği ve bisiklet ile otomobile bindirip gezdirdiği 'Sultan'a bu yıl da sürpriz doğum günü partisi düzenledi. 5 çocuk babası Koçak, kendine ait çiftliği ailesiyle birlikte süsledi ve yoncadan yapılmış balyanın üzerine mum koyarak kutlama yaptı.

Sultan'a çocuğu gibi baktığını belirten Ali Koçak, ''Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde Sultan'la tanıştık. Sultan'ın bizler için ayrı bir yeri var. Yeni doğduğunda onu satın aldık. Geçen yaz onu denize götürdüm, bisiklet ile gezdirdim, plajda birlikte güneşlendik. Bugün de 1 yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiç bir zaman kesmeyi düşünmüyorum. O da bizim evladımız gibi oldu'' dedi.

''AİLEMİZDEN BİRİ OLDU''

Sultan'a kebap dükkanının bahçesinde baktığın kaydeden Koçak, ''Sultan'a dükkanımızın bahçesinde bakıyoruz. Sosyal medyada bizim dostluğumuzu görenler merak ederek, dükkanımıza geliyorlar. Burada çok mutlu, çocuklar ile oynuyor. Beş çocuğum vardı, Sultan'la birlikte 6 çocuğum oldu. O artık ailemizden biri. Sultan'ı asla kesmeyeceğiz'' diye konuştu.

Sultana sürpriz doğum günü partisi yaptı

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