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    Suçu ona attılar

    Damla GÜLER/İSTANBUL
    03.07.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    Hürriyet’in gündeme getirdiği ‘115 hamile çocuk’ skandalıyla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Davada tutuksuz yargılanan başhekim yardımcısı ile sosyal hizmetler uzmanı, olayı ortaya çıkaran İclal N.’yi suçladı.

    İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 18 yaşın altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu ve bu çocuklarla ilgili emniyetin ya da savcılığın bilgilendirilmediği ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma sonunda hastanenin başhekim yardımcısı A.A ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D. hakkında dava açıldı. Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.A. ile N.D. katıldı.

    ‘DAVA FETÖ’NÜN BANA KUMPASI’

    Başhekim yardımcısı A.A savunmasında suçsuz olduğunu ve hakkında beraat kararı verilmesini istedi. A.A., “Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda işlemler yapıldı. İhmal söz konusu değil. Bu davanın FETÖ’nün şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi. N.D. ise iddianamede yer alan suçun bitiş tarihinden 15 gün önce görevinden ayrıldığını, o tarihlerde ihbarda bulunan İclal N.’nin görevli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Eğer bir suç varsa suçlusu İclal N.’dir.”

    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirini ve duruşmaya katılma zorunluluğunu kaldırdı. Mahkeme, tanık olarak çağırılan ancak duruşmaya gelmeyen İclal N.’nin zorla getirilmesine karar verdi.

    ‘DIŞLANAN BEN OLDUM’

    Türkiye’nin gündemine oturan skandalı ortaya çıkaran İclal N., 19 Ocak 2018’de Hürriyet’e şunları söylemişti: “Çalmadığım kapı kalmadı hastane içinde. Hiçbir işlem yapılmadı. Üstelik dışlanan ben oldum.”

    Etiketler: gazetehaberleri , skandal , çocuk , son dakika , haberler
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