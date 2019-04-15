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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.04.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa ölmek üzereyken kurtarıldı

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Su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa ölmek üzereyken kurtarıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir üzüm bağında sulama için açılan daha sonra da kullanılmayan 2 buçuk metrelik su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaplumbağaların ne kadar süredir kuyuda olduğu bilinmezken, bazılarının ise kuyunun içinde öldüğü görüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan üzüm bağında sulama için açılan ve daha sonra üzeri kapatılmayan su kuyusunun içinde kaplumbağaların bulunduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kuyunun bulunduğu araziye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlık ekipler, kuyunun içerisinde mahsur kalan kaplumbağaları merdiven yardımıyla tek tek çıkararak doğaya bıraktı. Kurtarılan 17 kaplumbağa, otların arasına doğru giderken kuyunun içinde ölü kaplumbağaların da olduğu belirlendi.

Su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa ölmek üzereyken kurtarıldı
Kaplumbağaların kuyuya düştüğünü bir vatandaşın kendilerine haber vermesi üzereni öğrendiğini belirten Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Mehmet Ahilik, kaplumbağaları gördükten sonra itfaiyeye bildirdiklerini, aksi takdirde kaplumbağaların açlıktan ölebileceklerini söyledi.

Su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa ölmek üzereyken kurtarıldı
Yetkililere seslenen Ahilik, kuyunun bir an önce kapatılmasını istedi. Yaklaşık 2 buçuk metrelik içinde ölü kaplumbağaların da olduğunu ifade eden Ahilik, “Bu kuyulara başka canlı hayvanlar ya da çocuklar da düşebilir. Bu kaplumbağalar yeniden de buraya düşebilir. Sanırım daha önceden bağ sulamak için böyle bir kuyu açılmış ama şu anda içinde su yok. Açık ve otlarla kaplı olduğu için hayvanlar bunun içerisinde düşüyorlar. 15 gün içerisinde gelip buraya düşmüşler. İçinde uzun süredir olanlar da var” dedi.

Su kuyusunda mahsur kalan 17 kaplumbağa ölmek üzereyken kurtarıldı

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