‘Su evinize %40 ucuza girecek’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de Kuştepe Roman ve Çiçekçiler Derneği üyeleriyle buluştu. CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’in de eşlik ettiği Ekrem İmamoğlu, programın yapılacağı mekânın girişinde Roman vatandaşlar tarafından kırmızı gül yaprakları atılarak karşılandı.
Programa katılanlar İmamoğlu’na, kentsel dönüşüm alanında destek beklediklerini söyledi. Mahalle sakinleri ayrıca zabıtaların çiçek satarken kendilerini engellediklerini de belirtti. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Kuştepe’de yerinde dönüşüm gerçekleştireceklerini, kimseyi yerinden yurdundan etmeyeceklerini ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi: “Gelecek nesillere mesleğinizi öğretmek için işbirliği yapacağız. Çiçek gibi yüreğinizin yanındayım. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Evinize yüzde 40 daha ucuza girecek su. Çocuk, kadın, anne mutluysa geleceğimiz teminat altındadır.”
İmamoğlu, Darülaceze’yi de ziyaret etti. Buradan Fatih Camisi’ne giderek Prof. Dr. Kemal Karpat’ın cenaze törenine katılan İmamoğlu daha sonra Feriköy’de pazar ziyareti yaptı. Ardından Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte Şişli seçim irtibat bürosunu açan İmamoğlu, Kurtuluş’ta halka hitap etti.
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