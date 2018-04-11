Stresten uzak konforlu taşıma

HÜKÜMETİN TBMM’ye gönderdiği mağdur hakları tasarısıyla hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası öngörülürken, Meclis’ten geçip iç hukuk kuralına dönüşen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’yle hayvanların taşınması sırasında uyulması gereken çok önemli yeni kurallar geldi. Meclis Genel Kurulu’nda geçen perşembe günü kabul edilen sözleşmeyle getirilen yenilikler şöyle:



Taşıma araçları hayvanların yaralanmalarını, acı çekmelerini önleyecek ve güvenliklerini sağlayacak şekilde tasarlanıp yapılacak. Kolay temizlenme ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanacak. Sert iklim ve hava şartlarından etkilenmeyecek. Bu araçlarda, hayvanların doğal duruş pozisyonları üzerinde, etkili bir hava dolaşımı sağlanacak şekilde yeterli açık bir boşluk bulunacak. Seyahat boyunca hayvanların gerekli bakımını sağlamak için hayvanların sağlığından sorumlu bir kişi sevkıyata eşlik edecek. Hasta ve yaralı hayvanlar taşınmayacak.



YÜKLEME KRİTERLERİ

Hayvanlara sarsıntı ve rahatsızlığı asgari düzeye indirecek şekilde, önlenebilir ıstırap ve yaralanmalardan korumak için sakin ve nazik bir şekilde muamele edilecek. Hayvanlar yaralanma ya da acı çekmelerine yol açmayacak şekilde yüklenip boşaltılacak. Yükleme ve boşaltma sırasında gürültü, taciz ve aşırı güç kullanımından kaçınılacak. Hayvanlara baskı ya da vücutlarının hassas bir yerine basınç uygulanamayacak.







GÖZLERİ BAĞLANMAYACAK

Özellikle hayvanların kuyrukları bükülmeyecek, kıvrılmayacak, gözleri bağlanmayacak. Hayvanlara yumruk ya da tekme atılmayacak. Hayvanlar başlarından, kulaklarından, boynuzlarından, ayaklarından ya da postlarından acı verecek şekilde mekanik araçlarla asılı tutulmayacak, kaldırılmayacak ya da sürüklenmeyecekler. Elektrik şoku veren cihazların kullanımından mümkün oldukça kaçınılacak. Hayvanlara bakan kişiler de sivri uçlu aletler ile diğer cihazları kullanamayacaklar.



BİRBİRİNE ALIŞIK OLMAYANLAR BİRLİKTE TAŞINMAYACAK

Â HAYVANLAR planlanan yolculuğa, verilecek yiyeceğe alışkın, yem ve su dağıtım sistemlerini kullanabilecek durumda olacak şekilde önceden hazırlanacaklar. Dinlenmeleri için uygun zaman dilimi sağlanacak. Hayvanların stresini azaltmak için, ihtiyaçlarına gereken dikkat gösterilecek. Beraber büyümeyen ya da birbirine alışık olmayan hayvanların bir arada taşınmasından mümkün olduğunca kaçınılacak.