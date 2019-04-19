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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Stratejimiz tuttu

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Stratejimiz tuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken “Başarısı ilçe belediyelerde görülen ama halkın ilde de görmesi gerektiğini düşündüğümüz arkadaşlarımızı aday gösterdik. Öngördüğümüz strateji tutmuş oldu” dedi. Kılıçdaroğlu, TV’lerin Ankara temsilcileriyle buluşmasında özetle şunları söyledi:

İTTİFAKIN ROLÜ BÜYÜK

“Kampanya boyunca olumlu bir dil kullanmaya özen gösterdik. Rakiplerimiz bize aklımızdan dahi geçmeyen pek çok acımasız eleştiriyi yaptı. Ne teröristliğimiz ne dinsizliğimiz kaldı. Ama ben bu eleştirilere karşı, halkın ferasetine güvendiğimi söyledim. Bu seçim kampanyasında başarısı ilçe belediyelerde görülen ama halkın ilde de görmesi gerektiğini düşündüğümüz arkadaşlarımızı aday gösterdik. Başarılı olan bir kişiyi getirip başarısını daha büyük kitleye sunması için halk seçti ve öngördüğümüz strateji tutmuş oldu. İYİ Parti ile ilişkilerimiz, SP ile dirsek temasımız sürdü. Bu başarının sağlanmasında bu ittifakın büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim.
Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık seçildikleri beldede bir partinin değil herkesin belediye başkanlarıdır. Bugüne kadar belki rastlanmayan bir taahhütten söz ediliyor; bizim başkanlarımız harcanan her kuruşun hakkını halka verecektir. Türkiye yerel yönetimlerde daha hakkâniyetli bir sürece evrilmek zorundadır. Belediye yönetimlerinde partizanlık değil liyakatı esas alacaklardır.

GÖREVİMİZ BUNDAN SONRA

Seçim meydanlarında verilen sözler bir siyasi taahhüt değil, gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için belediye başkanlarımızın önüne 10 maddelik ana temel ilkeler koyacağız, bütün belediye başkanlarımıza gönderilecek. Belediye başkanlarımız, bu temel ilkeyi masanızın üzerinde tutacaksınız, her hafta bir kez okuyacaksınız. Türkiye seçimleri tamamladı, seçim ortamından süratle kendisini kurtarması gerekiyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon var. Bir dönem, devletteki bütün ekonomik gidişatı izleyen oluşacak olan krizin yansımalarını hesaplayıp siyasi otoritenin önüne koyan bürokrasi yok edildi. Liyakat yok. Türkiye’nin, gerçek gündemine dönüp, bu sorunları tartışması ve bu sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor. Mutfaktaki yangını mutlaka söndürmek zorundayız. Bugüne kadar gereksiz tartışmalarla kamuoyunu oyaladılar. Ama artık Türkiye’nin buna ‘dur’ demesi lazım. Türkiye’nin bu girdaptan çıkması, demokratik standartlarını yükseltmesi lazım. Bunları yaparken AB böyle istiyor, öbürü böyle istiyor diye değil, biz demokrasiyi istediğimiz için yapmalıyız. İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasal partileriyle oturup kendi ülkemizdeki demokratik standartları geliştirmeliyiz.”

YSK’YA SESLENİYORUM

- KILIÇDAROĞLU, Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbataları verilmeyen belediye başkan adaylarıyla ilgili de şöyle konuştu: “Buradan YSK üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbataları teslim etmeniz gerekir. İzin verdiğiniz bir kişinin seçimi kazandıktan sonra ‘Kazandın ama KHK ile görevine son verilmişti mazbatayı vermem’ demek doğru değil. İnsan hakları ve demokrasiye aykırıdır, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Bu mazbatalar verilirse Türkiye demokrasi ayıbından kurtulmuş olur. Kaldı ki bir kişinin seçilme hakkına sahip olup olmamasını belirleyen unsur yargıdır, KHK bir Bakanlar Kurulu kararıdır. YSK’yı bu anlamda yeniden göreve davet etmek, aldığı kararı yeniden gözden geçirmesini istemek de bizim en doğal hakkımızdır.”

BURSA İÇİMDE BİR YARA

Eşit olmayan koşullarda bir seçim gerçekleştirdik. İstanbul’un mazbatasını Sayın Ekrem İmamoğlu aldı. Ankara’yı, Antalya’yı, Adana ve Mersin’i kazandık. ‘Bu başarı salt CHP üyelerinin veya sempatizanlarının başarısıdır’ dersek doğruyu söylememiş oluruz. Bu başarı kazanılan kentte yaşayan yurttaşların ortak başarısıdır. Bu ülkede huzur istiyorlar, siyasette kavga ve gerginlik istemiyorlar. Ülkenin dertlerini bir araya gelip konuşmalıyız. Elbette burada bir başarı elde ettik ama Bursa, Zonguldak ve Giresun’da beklediğimiz sonuçları alamadık. Bursa içimde bir yaradır. Zaten geriye dönüp, ‘nerede hata yaptık, nerede eksiğimiz oldu’ bunları oturup düşüneceğiz.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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