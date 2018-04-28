Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem> SP'de ibre Karamollaoğlu'na dönüyor

    SP'de ibre Karamollaoğlu'na dönüyor

    ANKARA
    28.04.2018 - 01:16 | Son Güncelleme:

    CHP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül’ün ortak adaylığı konusunda yürüttüğü temaslardan istediği sonucu alamayan SP’de cumhurbaşkanı adaylığı için ibre Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na dönüyor.

    SP’deki eğilim yoklamalarında da Gül ile birlikte adı öne çıkan Karamollaoğlu’nun adaylığının yakında açıklanabileceği belirtiliyor. SP’de yapılan eğilim yoklamalarında eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın adı da gündeme geldi.

    SP kaynakları, eğilimlerde ağırlıklı tercihin Gül ve Karamollaoğlu’ndan yana olduğunu belirtirken, “Gül de CHP ve İYİ Parti ile ortak aday seçeneği doğrultusunda öne çıktı, yoksa partide genel eğilim Karamollaoğlu’nun aday olmasından yana” değerlendirmesini yaptı. SP kaynaklarına göre, Gül ile de görüşen Karamollaoğlu’nun CHP ve İYİ Parti ile yaptığı temaslardan da ‘tek aday’ konusunda sonuç alınamadı. SP’den akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının 1 Mayıs’ta açıklanacağı duyuruldu. 

    Etiketler: Saadet Partisi , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri