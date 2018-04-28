SP'de ibre Karamollaoğlu'na dönüyor

SP’deki eğilim yoklamalarında da Gül ile birlikte adı öne çıkan Karamollaoğlu’nun adaylığının yakında açıklanabileceği belirtiliyor. SP’de yapılan eğilim yoklamalarında eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın adı da gündeme geldi.



SP kaynakları, eğilimlerde ağırlıklı tercihin Gül ve Karamollaoğlu’ndan yana olduğunu belirtirken, “Gül de CHP ve İYİ Parti ile ortak aday seçeneği doğrultusunda öne çıktı, yoksa partide genel eğilim Karamollaoğlu’nun aday olmasından yana” değerlendirmesini yaptı. SP kaynaklarına göre, Gül ile de görüşen Karamollaoğlu’nun CHP ve İYİ Parti ile yaptığı temaslardan da ‘tek aday’ konusunda sonuç alınamadı. SP’den akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının 1 Mayıs’ta açıklanacağı duyuruldu.