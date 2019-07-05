Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından, tercih yapmaya hak kazanan öğretmen adayları, tercih yapacakları tarihlere ilişkin araştırma yapıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak. Gözler şimdi tercih tarihlerinde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.
Tercihler herhangi bir il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.
İTİRAZLAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecek. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecek.
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