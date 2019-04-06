Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? İşte 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) farklı branşlardan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 5 Nisan tarihinde MEB'in internet sitesinde adayların erişimine açıldı. Sözlü sınav yerlerini öğrenen öğretmen adayları, mülakatların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, 20 bin öğretmen alımına ilişkin mülakatlar hangi tarihte yapılacak?
MEB tarafından 20 bin farklı branşlardan öğretmen ataması için adayların mülakat yeri bilgileri açıklandı. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. İşte, adayların merak ettiği, 20 bin öğretmen atamasında mülakat tarihleri ve bazı bilgiler...
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak.
BRANŞ DAĞILIMI İLE İLGİLİ DETAYLAR
Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları belli oldu. Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:
"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"
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