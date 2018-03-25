Sözleşmeli öğretmenler için sözlü sınavın ağırlıkları değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile sözlü sınav konuları ve ağırlıkları yeniden belirlendi.



Değişiklikle sözlü sınav konuları arasına ‘eğitim bilimleri ve genel kültür’ eklenerek daha önce yüzde 25 olan konu ağırlıkları yüzde 20 yapıldı. Buna göre eğitim bilimleri ve genel kültür yüzde 20; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20; iletişim becerileri, özgüven ve ikna kabiliyeti yüzde 20; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık yüzde 20, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 20 olarak belirlendi.



Diğer değişiklik ise ihtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin şehir dışında görevlendirilmesiyle ilgili.



KABUL ETMEYENİN SÖZLEŞMESİ İPTAL

Daha önce ihtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenler istekleri ve tercihleri dikkate alınarak esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun okullara valiliklerce atanıyordu. İl içinde ihtiyaç yoksa veya öğretmenler bu değişikliği kabul etmiyorsa sözleşmeleri iptal edilerek görevden çıkarılıyorlardı. Yapılan düzenlemeyle öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışına da atanmasına imkân sağlandı. Böylece, bu durumdaki öğretmenler önce istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan okullara valiliklerce atanacak. Bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı olmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan okullara Milli Eğitim Bakanlığı’nca atanacak. Buna göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliklerini kabul etmeyen öğretmenlerin sözleşmeleri sona erecek.