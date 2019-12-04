"Sözlerini tutmadılar"

KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ

“(Termik santral vetosu) Bu erteleme ilk defa önümüze gelmiyor. Ne yazık ki yüklenici firmalar maalesef filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Bir defa havanın kirletilmesine, insanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Bu termik santrallarda daha başta satışında bir defa bu filtrasyonun yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız, çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Onun için de bu yıl sonu itibarıyla süre doluyor. Yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. Ama ‘2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim’; böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar, bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider, başka bu işin çıkışı yoktur.

BEN HALKIMA BAKIYORUM

Bunları söyledik, konuştuk, görüşmelerimiz oldu. Ne yazık ki çevre noktasında verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi de kendileriyle görüştüğümüzde, ‘partikül değerleri iyice düşürüldü, şöyle oldu’; hâlâ bunları konuşuyoruz. Kardeşim, istediğin kadar ‘düşürdüm’ de. Ben şu anda halkıma bakıyorum. Halkım diyor ki, ‘Biz burada hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz’. İş bitmiştir. Bu noktaya tabii şu anda süre bitmek üzereyken geldik, kendileri de buna uymadılar. Uymadıkları için de benim bunu tekrar Meclis’e göndermekten başka çarem olamazdı.

HEMEN DOĞALGAZI GETİREBİLİRİZ

Şimdi yapılacak olan iş, Meclis’te gerekli müzakereler yapılır, bundan sonra büyük ihtimalle de bunun yolu yeniden bir ihaledir veyahut da bu bölgeye süratle bizim zaten doğalgaz noktasında bir sıkıntımız yok. Hemen oraya doğalgazı getirebiliriz. Doğalgazla buradaki enerji ihtiyacını getirebiliriz. İstihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir o ayrı bir konu. Şimdi onu istismar ediyorlar. İstihdam noktasındaki bu sıkıntıyı da çok daha farklı bir yolla ortadan kaldırırız.”

Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında veto kararının gerekçelerini anlattı ve termik santrallara geçici çözüm olarak doğalgaz kullanılmasının gündeme alınmasını istedi. Erdoğan, “Bacayı yapana kadar doğalgazdan yararlanılsın. Doğalgaz Elbistan’a geldi. Liman olan yerlerde var. Bizim için enerji önemli ama başta halkın sağlığı önemli” dedi.

KARGATULUMBA GELİR Mİ, GÖRÜRÜZ

(İçişleri Bakanı’nın Adil Öksüz’le ilgili ‘Yerini biliyoruz’ açıklaması) Bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi, bu ülkeden kaçmıştır. Ama sürekli olarak ne yazık ki, gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere, diyelim ki Belçika’ya kaçıyor, oradan Almanya’ya geçiyor vesaire. Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce FETÖ’cü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri maalesef bu FETÖ’cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler. Edenler de var, onları da zaten edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz. Şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla kargatulumba alır gelir mi? O ayrı bir konu, onu da zaman içinde görürüz.”

SİYASETİN OLUMLU DÖNÜŞÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın veto kararını değerlendiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, “Çok değerli, umut verici ve önemlidir. Bu anlamda olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Çevre mevzuatına uyum sağlamayan bu tesislerin durması gerekiyor. Çevresel yatırımlarını yapmaları lazım” diye konuştu. Bozoğlu şöyle devam etti:

“Bir ay içinde bu yatırımları yapamazlarsa 1 Ocak 2020’de bu tesislerin durdurulması gerekiyor. Çevresel yatırımlar tamamlanıncaya kadar da çalıştırılmaması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, kişi ve kurumların bu süreçte verdiği çabalar sonuç verdi. Siyaset alanının bu çabalara olumlu dönüş yapması mutluluk verici. Türkiye’nin havasının, suyunun, toprağının kirlenmemesi için çaba harcanmalı.” (DHA)