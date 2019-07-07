Sözleri herkesi alarma geçirdi... Gerçek çok farklı çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSözleri herkesi alarma geçirdi... Gerçek çok farklı çıktı
GeriGündem Sözleri herkesi alarma geçirdi... Gerçek çok farklı çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
07.07.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Sözleri herkesi alarma geçirdi... Gerçek çok farklı çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'da siyanür içtiğini belirterek ihbarda bulunan kişinin, özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişi, sağlık ekiplerini arayıp siyanür içtiğini belirterek yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B'nin siyanür içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.

Sözleri herkesi alarma geçirdi... Gerçek çok farklı çıktı

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, H.B'nin bulunduğu yeri terk etmemesi ve çevredekilere yaklaşmaması uyarısında bulunarak güvenli alan oluşturdu.

Sözleri herkesi alarma geçirdi... Gerçek çok farklı çıktı

Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlisi, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde H.B'nin alkol aldığını tespit etti.
Olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirlenen H.B, evine gönderildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Düğünde kaçırılan genç kız tarlada bu halde bulundu
Cinayetin dehşet anlarını anlattı: Döne döne ateş etti
Sözleri herkesi alarma geçirdi... Gerçek çok farklı çıktı
Para karşılığı bomba sevki