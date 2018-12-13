Söylemlerimize dikkat edeceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimde yapılacak işbirliğinin detayları için dün bir araya gelirken, AK Parti’nin MKYK toplantısında da ‘Cumhur İttifakı’ gündemdeydi. Erdoğan partilileri “Söylemlerimize dikkat edeceğiz. İttifaka halel getirmeyeceğiz” diye uyardı.
AK Parti’nin önceki gece yapılan MKYK toplantısında yerel seçim, ittifak hazırlıkları, ekonomi ve güncel gelişmeler konuşuldu. İttifakla ilgili genel bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu uyarılarda bulundu: “Aday belirleme sürecinde her türlü tartışmayı yapabiliriz. Herkes önerisini söyleyebilir. Ancak aday açıklandıktan sonra itiraz istemem. ‘Şu olursa oy vermem, bu olursa oy vermem’ gibi açıklama yapanlar oluyor. Herkes alacağımız kararlara uyacak. İttifak konusunda da dikkatli olacağız. Söylemlerimize dikkat edeceğiz. İttifaka halel getirmeyeceğiz.”
SARI YELEK ANALİZİ
Toplantıda terörle mücadele konusunda bilgi veren ve PKK’ya katılma oranlarının düştüğünü tekrarlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Fransa’daki ‘sarı yelekliler’ eylemlerine ilişkin analiz yaptı. Soylu, bu eylemlerin Türkiye’ye sıçrayacağı iddialarının doğru olmadığını dile getirdi.
SOSYAL MEDYA SAFSATASI
Soylu, Fransa eylemlerinin ardından, Türkiye’de sarı yelek fiyatlarının düşürüldüğü, kampanya yapıldığı ve satışların arttığı iddialarının araştırıldığını söyledi. Soylu, Türkiye’de herhangi bir eylem ve protesto hazırlığına dönük bir hareketlilik olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Sosyal medyada sarı yelek satışlarının arttığı iddiaları üzerine inceleme başlattık. Hatta Mahmutpaşa’da bu yeleklerin üretildiği yerlere gidildi. Satışında da üretiminde de hiçbir artış yok. Tamamen sosyal medya safsatası. Türkiye’de benzer bir eylem hazırlığı da yok.”
OLAYLARIN NEDENLERİ FARKLI
Toplantıda ayrıca Fransa’daki sarı yelek eylemleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerde, bu ülkedeki toplum dinamikleri açısından nedenler olduğu; olayların gelir düzeyi, eşitsizlik, göçmen sorunu ve hayat standartlarından kaynaklandığı dile getirildi.
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