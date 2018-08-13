Soygun parasıyla meme ameliyatı
İstanbul’da nisan ayında Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da lüks sitelerdeki bazı villalar soyuldu. Peş peşe yaşanan soygunların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan sitelerdeki kamera görüntülerinden geçmişte hırsızlıktan kaydı olan, elebaşılığını M.A.A.’nın, yardımcılığını da R.K.’nın yaptığı çeteye ulaşıldı.
Çaldıkları lüks araçlara internet sitelerinde ilan veren kişileri arayarak plaka bilgilerini alıp sahtelerini yapan çete elemanları sahte plakaların ilkini keşif, ikincisini hırsızlık, üçüncüsünü de hırsızlıktan sonra kaçarken kullandılar. Lüks araç kullanarak sitelere giriş yapan çete elemanları, girdikleri villalarda çelik kasaların içini boşaltırken, açamadıkları kasaları da yanlarında götürdü.
VİSKİYLE ELLERİNİ YIKAMIŞLAR
Soyguncuların paraları tatil merkezlerinde ve gece kulüplerinde harcadığı, çete elebaşı M.A.A.’nın soygun parasıyla meme küçültme ameliyatı yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin eğlendikleri gece viskiyle el yıkadıkları da belirlendi. Ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çete elebaşı M.A.A. ve yardımcısı R.K. rezidansta yakalandı. M.A.A’nın kız arkadaşı E.K. ve R.K.’nın kız arkadaşı G.D.’nin de aralarında bulunduğu 7 çete üyesi diğer adreslerde gözaltına alındı. 15 gün önce meme küçültme ameliyatı olan çete elebaşı M.A.A.’nın rezidans dairesinde iyileşmeyi beklediği, kendisiyle de kız arkadaşı E.K.’nın ilgilendiği belirlendi. 12 villadan 2.5 milyon TL’lik soygun yaptıkları belirlenen çetenin hırsızlık olaylarında kullandığı iki lüks araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
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