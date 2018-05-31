Sosyal medya fenomeninin BMW'sine el konuldu

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daha önce gerçekleştirdiği operasyonlardaki gözaltına alınan kişilerle bağlantılı bir grubun telefon dolandırıcılığı yaptığı yönünde bilgilere ulaşmış, yapılan teknik takibin ardından operasyon düzenlemişti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Şanlıurfa'da çete elebaşı M.T ve Emniyette dolandırıcılıktan kaydı çıkan Seda Sular'ın da arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı. Çetenin 2 milyon TL vurgun yaptığı belirlenirken, polisin düzenlediği ara operasyonlarda 1.5 milyon TL kurtardığı ortaya çıkmıştı.

9 KİŞİ SORGULANDI

Soruşturma kapsamında, çetenin vurgun paralarıyla aldığı öne sürülen 5 lüks otomobil ve 16 daireye el konulduğu bildirildi. Otomobillerden 2'sinin Seda Sular'a ait olduğu, Sular'ın otomobillerinden 1'inin BMV olduğu belirtildi. 9 kişi Emniyette haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. 9 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ÜNLÜ EDEBİYATÇI SON ANDA KURTULMUŞTU

Çetenin hedef aldığı ünlü edebiyatçı Profesör Cevat Çapan'ı da hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Profesör Çapan'dan alınan 50 bin Dolar ve 80 bin TL’nin, Seda Sular'ın banka hesabından çete elebaşına gönderildiği sırada polisin devreye girerek parayı bankada bloke ettirdiği öne sürülmüştü.

PARA TRANSFERİNDE KULLANILDI

Yapılan araştırmada, çetenin Seda Sular'ı (29) paraları alan kuryelerin bulunması ve paraların transferinde kullandığı iddia edilmişti. İddiaya göre çete, ağına düşürdüğü kişilerden para alınacağı zaman Seda Sular'ı arıyordu. Seda Sular, adrese gidecek kuryeyi buluyordu. Kurye çete ile görüşüyor ve adrese yönlendiriliyordu. Parayı alan kurye Seda Sular'a dönüyor ve paraları teslim ediyordu. Parayı alan Seda Sular, banka hesabından paraları Şanlıurfa'daki çete elebaşına gönderiyordu. Sular'ın teslimat başına 15 bin TL para aldığı öne sürülmüştü.

NASIL DOLANDIRIYORLAR

Çete hedef kişiye, kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını, çalınan altınlar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, eve gönderecekleri ekibe altınları ve paraları vermeleri talimatını veriyordu. İncelemeden sonra altın ve paralarının iade edileceği söyleniyordu. İkinci yöntem olarak aradıkları kişilere, hesaplarındaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığını, paraların inceleneceğini, gönderdikleri ekibe paraları vermeleri isteniyordu. Korkuya kapılan kişiler de paraları gönderilen kuryelere teslim ediyordu.

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