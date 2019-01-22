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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Soruşturma açtık

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Soruşturma açtık

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Hürriyet’in “Gözaltı Sergisi” haberi üzerine, geçen hafta Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bir operasyonunda gözaltına alınan kadınların suç aletleriyle birlikte medyanın önünde “sergilenmesi” konusunda ilk günden soruşturma açtıklarını bildirdi.

 “Eski alışkanlık hortladı” başlıklı dünkü yazısıyla Şişli Emniyet Müdürlüğü’ndeki uygulamayı, “İnsan haklarına aykırı olduğu ve insanları peşinen suçlu gösterdiği” gerekçesiyle eleştiren Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’yi arayan Mustafa Çalışkan, özetle şunları söyledi:

HATALI BİR İŞ

“Bu konuda aynı gün soruşturma açtık. Hatalı bir iş. Suç aletleri sergilenebilir ama insanların o şekilde sergilenmesi yanlıştır. Aynı gün soruşturma açtık ama her konuda sürekli açıklama yapıyor görünmek istemediğimiz için o gün açıklama yapmamıştık. Şimdi sizin yazınız nedeniyle bu bilgiyi verme gereği duydum. 2.5 yıldır bu görevdeyim, hatalı bir konu olduğunda hemen soruşturma açıyoruz. Hassas davranıyoruz. Ayrıca poliste bu tür yanlış uygulamalar sürekli olmuyor; olduğunda da üzerine gidiyoruz. Polis teşkilatının iyi yanı, kendi içindeki yanlışları tasfiye etmesini başarabilmesidir.”

BARODAN SUÇ DUYURUSU

Ankara Barosu da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki uygulamayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, “İnsanların suç eşyası gibi teşhir edilerek kişilik hakları ve masumiyet karinesinin yok sayıldığı” görüşü dile getirilmişti. 

Gözaltı sergisi
Gözaltı 'sergisi'

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Son 24 saatte ne oldu? (21.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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