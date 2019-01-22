Soruşturma açtık
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Hürriyet’in “Gözaltı Sergisi” haberi üzerine, geçen hafta Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bir operasyonunda gözaltına alınan kadınların suç aletleriyle birlikte medyanın önünde “sergilenmesi” konusunda ilk günden soruşturma açtıklarını bildirdi.
“Eski alışkanlık hortladı” başlıklı dünkü yazısıyla Şişli Emniyet Müdürlüğü’ndeki uygulamayı, “İnsan haklarına aykırı olduğu ve insanları peşinen suçlu gösterdiği” gerekçesiyle eleştiren Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’yi arayan Mustafa Çalışkan, özetle şunları söyledi:
HATALI BİR İŞ
“Bu konuda aynı gün soruşturma açtık. Hatalı bir iş. Suç aletleri sergilenebilir ama insanların o şekilde sergilenmesi yanlıştır. Aynı gün soruşturma açtık ama her konuda sürekli açıklama yapıyor görünmek istemediğimiz için o gün açıklama yapmamıştık. Şimdi sizin yazınız nedeniyle bu bilgiyi verme gereği duydum. 2.5 yıldır bu görevdeyim, hatalı bir konu olduğunda hemen soruşturma açıyoruz. Hassas davranıyoruz. Ayrıca poliste bu tür yanlış uygulamalar sürekli olmuyor; olduğunda da üzerine gidiyoruz. Polis teşkilatının iyi yanı, kendi içindeki yanlışları tasfiye etmesini başarabilmesidir.”
BARODAN SUÇ DUYURUSU
Ankara Barosu da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki uygulamayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, “İnsanların suç eşyası gibi teşhir edilerek kişilik hakları ve masumiyet karinesinin yok sayıldığı” görüşü dile getirilmişti.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle