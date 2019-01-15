Gözaltı 'sergisi'
İSTANBUL Şişli’de gece kulüplerine baskın düzenleyen polis 35 kadını gözaltına aldı.
Polis ekipleri, ilçe genelinde toplamda 12 gece kulübüne 420 bin lira para cezası kesti. Uygulama kapsamında polis ekipleri, Atakan Sokak'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında fuhşa yer temin eden 2 erkek ile fuhuş yaptığı iddia edilen 7 kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, bir miktar kokain, esrar ve “skunk” diye tabir edilen esrar ile toplamda 5 bin 305 lira ele geçirildi.
Öte yandan birçok suçtan kaydı bulunan Mahsuni T. (45), Alihan T. (25), Şehnur S. (49) ve Gizem Deniz T. (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralarla birlikte ‘sergilenmesi’ ise dikkat çekti.
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