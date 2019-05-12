Son görev
- CUMHURBAŞKANI Erdoğan ‘dava arkadaşlarım’ dediği eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Şadi Kılıç’ın anneleri Yosma Kılıç’ın cenaze törenine katıldı.
Cengiz Topel Camisi’nde kılınan cenaze namazına iştirak eden Erdoğan, “Davamız uğruna gece demedik, gündüz demedik. Yosma annemizin yetiştirdiği evlatlarla bu yolda yürüdük. Rabbim bu evlatları kendi yolunda yetiştirmiş olan böyle bir anneye rahmetiyle tecelli edecektir” dedi. Erdoğan’a AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle