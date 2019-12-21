Son depremler.. Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Dün gece deprem mi oldu sorusu, 21 Aralık Cumartesi gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 21 Aralık tarihli son depremler listesi

20 - 21 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.12.21 13:46:10 36.4067 35.6065 8.0 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.21 13:13:11 37.8627 29.6245 4.9 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.12.21 12:28:19 37.2812 31.8832 0.0 -.- 2.3 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2019.12.21 12:02:21 37.2372 28.1488 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2019.12.21 11:59:04 37.2313 27.8812 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.12.21 11:35:47 42.9518 43.7288 28.8 -.- 2.8 -.- RUSYA İlksel

2019.12.21 10:48:40 38.3377 27.6190 9.9 -.- 1.4 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2019.12.21 09:25:09 37.3992 35.0628 8.5 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel

2019.12.21 07:36:29 36.7978 34.2853 5.0 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2019.12.21 07:09:46 35.7550 29.4723 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.21 06:36:34 39.4162 40.3942 2.6 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2019.12.21 01:51:33 38.7372 38.8983 7.4 -.- 1.8 -.- ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) İlksel

2019.12.21 01:45:52 38.6510 27.1157 18.5 -.- 1.8 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel

2019.12.20 23:34:07 36.5033 28.7218 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.20 23:22:16 37.8543 29.6190 5.2 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.12.20 22:44:21 35.8457 29.5267 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.20 22:33:23 36.2645 28.5617 10.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.20 22:28:30 36.4543 28.7380 15.6 -.- 0.9 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.12.20 22:28:30)

2019.12.20 22:19:13 40.4818 29.2387 5.8 -.- 2.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2019.12.20 21:47:17 37.3495 38.6795 5.6 -.- 2.1 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel

2019.12.20 21:04:12 36.4748 28.6628 6.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.20 19:47:09 37.0630 30.1903 8.3 -.- 1.6 -.- KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2019.12.20 17:55:42 38.7817 43.3525 17.2 -.- 1.9 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel

2019.12.20 17:53:48 39.9050 42.5407 9.1 -.- 2.1 -.- CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2019.12.20 17:51:08 40.7783 31.0030 11.6 -.- 1.9 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2019.12.20 15:50:42 38.7018 38.1592 8.4 -.- 2.2 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2019.12.20 15:46:02 38.6677 38.0383 5.0 -.- 3.0 3.3 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2019.12.20 15:23:37 39.3343 33.7280 5.3 -.- 1.4 -.- KAMAN (KIRSEHIR) İlksel