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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Son dakika: Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a 8 yıl 9 ay hapis cezası

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Son dakika: Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a 8 yıl 9 ay hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, başmüfettiş olduğu dönemde, firari eski savcı Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'ı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Kıvrıl ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kıvrıl, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgüt tarafından ankesörlü telefonla aranmasına yönelik iddiaları da reddeden Kıvrıl, hakkındaki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kıvrıl ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Halit Kıvrıl'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesinde indirim uygulanarak ceza 8 yıl 9 aya indirildi.  Mahkeme heyeti, sanık Halit Kıvrıl'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Müfettiş raporu "yetersiz" bulunmuştu

Halit Kıvrıl, başmüfettişliği döneminde "Ergenekon" soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz hakkındaki şikayetlerle ilgili olarak "soruşturmaya yer yok" raporu hazırlamış ve ardından 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

HSYK Genel Kurulu ise 2015'te eski HSYK döneminde Halit Kıvrıl tarafından hazırlanan raporu yetersiz bularak, "Ergenekon" ve "Balyoz" davalarına bakan hakim ve savcılar hakkındaki iddiaları yeniden ele almıştı.

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