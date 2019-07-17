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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.07.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

2019 YKS sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı! Soru iptali duyuruldu!

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2019 YKS sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı! Soru iptali duyuruldu!

2019 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 15-16 Haziran tarihlerinde üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı YKS sonuçları, ÖSYM'nin yayımlamış olduğu sonuç ekranı üzerinden TC Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. İptal edilen bir soru ise değerlendirme dışı tutulacak. İşte, YKS sonuçları ve detaylı bilgiler

YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba gününün ilk saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları sonrasında açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bir sorunun iptal edildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı bilgisini paylaştı. İşte, YKS sonuçları ve iptal edilen soruyla ilgili bazı bilgiler

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI, BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği de açıklandı.

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YKS'NİN ALAN YETERLİLİK TESTİ'NDE BİR SORU İPTAL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

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