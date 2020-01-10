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Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:34,Son Güncelleme:/

Son dakika... Valilik duyurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı

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Son dakika... Valilik duyurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

 

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