Son dakika... TSK'dan SoloTürk açıklaması

TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:

"1-SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının icra ettikleri hava gösterileri TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre icra edilmektedir. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir.

2-Planlamalarda yapılan değişiklikler SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

3-Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir."









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