Son dakika... Torbalı Belediye Başkanı seçilen Uygur hakkında inceleme başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur’un (CHP) belediye başkanlığı devir-teslimi sırasında; Devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunun 299’uncu maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli incelemeler başlatılmıştır.''
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