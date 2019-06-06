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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.06.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Tekirdağ'da deprem – İşte son depremler

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Son dakika... Tekirdağ'da deprem – İşte son depremler

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 6 Haziran’ın en şiddetli depremlerinden biri Tekirdağ’da yaşandı. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.45 sıralarında merkez üssü Tekirdağ Saray olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Merkez üssü Tekirdağ Saray olan depremin 10.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Peki, başka nerelerde deprem oldu?

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                            
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.06.06 07:35:02  35.7848   27.0728        8.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                      
2019.06.06 07:24:18  39.4425   25.8647        5.2      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          
2019.06.06 06:45:48  41.4392   27.9985       10.9      -.-  3.1  -.-   KUCUKYONCALI-SARAY (TEKIRDAG)                     
2019.06.06 06:24:11  39.2580   25.5105        9.5      -.-  3.6  3.5   EGE DENIZI                                 
2019.06.06 05:39:46  35.7967   27.1245        5.0      -.-  3.6  3.5   AKDENIZ                                    
2019.06.06 03:29:36  36.9615   28.8343        9.2      -.-  1.8  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                          
2019.06.06 01:30:23  37.4090   26.9937       14.8      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                              

 

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