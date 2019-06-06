Son dakika... Tekirdağ'da deprem – İşte son depremler
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 6 Haziran’ın en şiddetli depremlerinden biri Tekirdağ’da yaşandı. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.45 sıralarında merkez üssü Tekirdağ Saray olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ Saray olan depremin 10.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Peki, başka nerelerde deprem oldu?
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.06.06 07:35:02 35.7848 27.0728 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2019.06.06 07:24:18 39.4425 25.8647 5.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|2019.06.06 06:45:48 41.4392 27.9985 10.9 -.- 3.1 -.- KUCUKYONCALI-SARAY (TEKIRDAG)
|2019.06.06 06:24:11 39.2580 25.5105 9.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI
|2019.06.06 05:39:46 35.7967 27.1245 5.0 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ
|2019.06.06 03:29:36 36.9615 28.8343 9.2 -.- 1.8 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|2019.06.06 01:30:23 37.4090 26.9937 14.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
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