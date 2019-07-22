Son dakika! Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına roket isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan biri çocuk 6 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ev sahibi Yusuf Atan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
VALİ ERİN YARALILARI ZİYARET ETTİ
Öte yandan, ilçeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Yetkililerden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Erin, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye hoparlöründen yapılan anonslarda da vatandaşların park ve caddelerde dolaşmamaları istendi.
SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI
Meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.
TOP ATIŞI İLE KARŞILIK VERİLDİ
İlçeye atılan roketlerin ardından bölgedeki Türk topçu birliklerinin Resulayn kırsalındaki Mızra Mıçe bölgesini top atışları ile vurduğu iddia edildi.
POLİS VATANDAŞLARI UYARDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.ÿ
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle