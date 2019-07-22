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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyyüp BURUN- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-AA
22.07.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

Son dakika! Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 yaralı

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Son dakika! Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına roket isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan biri çocuk 6 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ev sahibi Yusuf Atan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

VALİ ERİN YARALILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan, ilçeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yetkililerden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Erin, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye hoparlöründen yapılan anonslarda da vatandaşların park ve caddelerde dolaşmamaları istendi.

Son dakika Suriyeden Ceylanpınara roket atıldı: 6 yaralı

SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI

Meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Son dakika Suriyeden Ceylanpınara roket atıldı: 6 yaralı

TOP ATIŞI İLE KARŞILIK VERİLDİ

İlçeye atılan roketlerin ardından bölgedeki Türk topçu birliklerinin Resulayn kırsalındaki Mızra Mıçe bölgesini top atışları ile vurduğu iddia edildi.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.ÿ

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ceylanpınar'da patlamaŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.
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