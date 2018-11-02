Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında hafif ticari araçla çarpıştı.
Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
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