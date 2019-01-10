Son dakika: Sinop'ta balıkçı teknesi battı
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden biri hayatını kaybederken kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle