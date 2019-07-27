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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Son dakika... Sınır ötesi harekatla terör örgütüne büyük darbe: 34 ölü

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Son dakika... Sınır ötesi harekatla terör örgütüne büyük darbe: 34 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin sınır ötesinde üs olarak kullandıkları bölgelere yönelik hava harekatlarından etkili sonuçlar almaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak'ın kuzeyinde yürütülen tüm operasyonlarda 255 terörist etkisiz hale getirildi.

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı, İHA'lar, SİHA'lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçaklarının görev aldığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin sınır ötesinde üs olarak kullandığı bölgelere yönelik hava harekatlarından etkili sonuçlar almaya devam ediyor.

Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk'taki hedeflere yönelik sürdürülen Pençe Harekatı ile komandolar teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken, diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor.
Bu kapsamda jetler 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı bir hava harekatı gerçekleştirmişti.

Hedeflerin titizlikle belirlendiği, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterilen harekatta, muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçak katılmış, İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev almıştı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar açıklamıştı

Jetler, 17 Temmuz'da ise Kandil'deki teröristlere ait hedefleri ateş altına almak için havalanmıştı. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri vurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da harekata ilişkin, "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız kullanılmıştır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu harekatlar sonucunda Kandil’de 16, Karacak’ta 18 olmak üzere ilk belirlemelere göre 34 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 255 oldu. Harekatlarda teröristler tarafından kullanılan mühimmat depoları ve silah mevzileri de imha edildi.

MSB açıkladı: Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu
MSB açıkladı: Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu
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