Son dakika... Saldırı için sızmaya çalışan iki terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine saldırı amaçlı sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü teröriste hudut birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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