Son dakika... MSB resmen duyurdu: S-400 teslimatı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."
.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle