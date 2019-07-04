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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankara'dan S-400 formülü: ‘Barış konuşlanması’

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Ankara'dan S-400 formülü: ‘Barış konuşlanması’

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan son açıklamalarla Ankara ile Washington arasında kriz olmaya devam eden Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye hangi formül altında yerleştirileceği belli oldu. Buna göre S-400 hava savunma sistemi, komuta kontrol araçları, radarları ve lançerleriyle 24 saat her an kullanıma hazır tutulacak. Sistem tüm bileşenleriyle aktif hale gelecek şekilde kurulacak ancak barış zamanlarında, bakım, tatbikat gibi olaylar dışında açılmayacak.

DEPODA KALMAYACAK

S-400’ler sadece çevresel güvenlik risklerinin yoğunlaştığı dönemlerde veya savaş durumlarında açılacak. Ankara’nın ‘Barış konuşlanması’ diye tanımlanan bu formülle ABD ile yaşanan S-400 krizinin hafifletilmesi için orta yolu bulmayı amaçladığı öğrenildi. Bu yöntemin, S-400’lerin Rusya’dan alınmasına rağmen depoya kaldırılarak kilitli tutulacağı anlamına gelmeyeceği vurgulandı. Herhangi bir bölgeye veya bölgelere kurulacak olan sistemler çok kısa bir reaksiyon süresi içinde aktif hale gelebilecek.

S-400’lerin ilk ünitesinin Türkiye’ye deniz yoluyla geleceği öne sürülüyor. İlk ünitenin konuşlanacağı yerle ilgili teknik çalışmaların sona aşamaya geldiği öğrenildi. Kulislerde sistemin Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Üssü’ne kurulma seçeneğinin ağır bastığı konuşuluyor. Mürted Hava Üssü’nün teknik altyapı donanımı, stratejik konumu ve olası hava saldırılarına karşı coğrafi mesafesi nedeniyle tercih edildiği ifade ediliyor.

YUNANİSTAN’DAN İRAN’A KADAR

NATO radar ağına bağlanmadan çalışacak olan S-400’ler için tehdit değerlendirmeleri çerçevesinde başka bölgelerde de altyapı hazırlanacak. Ege ve Güneydoğu’nun öne çıkan bölgeler olduğu bildirildi. Bu durumda Türkiye, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve İran’ın büyük bölümlerinde kendisine yönelik her türlü hava hareketliliğini tespit edebilecek.

KOMUTANI ALBAY

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) S-400’lerin komutası için yeni yapılanmaya da gidildi. Bu kapsamda sınıfı hava savunma, rütbesi de albay olan bir ismin S-400 sistemlerinin komutanı olarak atandığı belirtildi.

PENTAGON: DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

JAPONYA’da haftasonu gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası Rusya’dan alınacak S-400’ler ile ilgili, “Türkiye’ye yaptırım olmayacağını kendisinden dinledik” demişti. Trump da S-400 sürecinin karmaşık bir konu olduğunu ve sorun teşkil ettiğini ancak aşılması için farklı çözümlerin gündeme gelebileceğini kaydetmişti. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer ise bu açıklamaya rağmen yaptırım planının hâlâ devrede olduğunu söyledi. Ajansa konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, “S-400’lerin alımının gerçekleşmesinin çok olumsuz sonuçları olacağı konusunda birçok kez açıklama yaptık” dedi. Aynı sözcü, olası yaptırımların, ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında F-35 anlaşmasının askıya alınmasını içerebileceğini de belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) Sözcü Albay Mike Andrews da ajansa yaptığı değerlendirmede, “Değişen bir şey yok” açıklamasını yaptı. Sözcü Andrews, “Türkiye’nin almak istediği Rus yapımı S-400’ler, F-35 programı ile uyumlu değil. Türkiye’nin her ikisini de elde etmesine izin verilmeycek” dedi. Reuters haber ajansı, “Trump’ın bir muafiyet sağlayarak yaptırımları ertelemeyi deneyebileceğini fakat bunun Kongre’deki destekçilerini kızdırabileceğini” de yazdı.

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