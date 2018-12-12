Son dakika: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de ağlatan veda
Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize’de tören düzenlendi. Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "O şehit olmak için hain bir kurşunu ya bir kalleş pusuyu, devletin içine sızmış hainlerin kahpe kurşununu ya da vatan savunmasında alacağı bir dost kurşununu bile hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında sorunlarını dinlediği, korumaya çalıştığı, haklarını hukuklarını gözettiği, evladı gibi gördüğü personellerinden birisinin kahpe kurşunuyla şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı" dedi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğündeki makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Valilik önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin cenazesi, uçakla Mersin’e uğurlanarak burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Kemal Çeper, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Törende Rize Valisi Kemal Çeper bir konuşma yaptı. Çeper, konuşmasında “Herkes ne kadar başarılı bir mesleki geçmişi olduğunu gördü. Herkes ekranlarda izlediğinde yüzündeki gülümsemenin ve samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördü. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını, çok kıymetli bir emniyet müdürünü kaybetti. Kalleşliğin, hainliğin nerden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan geliyor ve sizi şehit ediyor. Bu acımızı daha çok büyütüyor ama bizi ayakta tutan imanımızdır, şehadetimizdir. Oğlu dün akşam Bakanımıza sarılarak babasının ‘Ben her zaman için şehit olabilirim. Dik durmanızı ve şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum” dediğini anlattı. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. ‘Onun tayini cennete çıktı’ diye ifade etmişler. İnşallah rabbim bizi sevdikleri ile birlikte cennette buluşturacaktır. Gökyüzü de gözyaşları ile ağlayarak cennete uğurluyor. Bu ülke için yaptıklarından dolayı, bu devlet için bu bayrak için yaptıklarından dolayı devletin valisi olarak kendisini bir kere daha minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.
Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise, şunları söyledi:
Bugün burada dün öğlen saatlerinde meslektaş görünümlü katilin hainin kurşunlarıyla yüreği millet sevdasıyla dolu pırıl pırıl mütevazi halkla kaynaşmış Rize’nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi için toplanmış bulunuyoruz.
Bizim inancımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar. Şehit kardeşim genç ve yiğit kardeşim Altuğ Verdi’nin ailesine ve sevgili kızına şehit olmak istediğini ve onların buna hazırlıklı olmalarını tembih ettiğini ve öğütlediğini öğrendik.
O şehit olmak için hain bir kurşunu ya bir kalleş pusuyu, devletin içine sızmış hainlerin kahpe kurşununu ya da vatan savunmasında alacağı bir dost kurşununu bile hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında sorunlarını dinlediği, korumaya çalıştığı haklarını hukuklarını gözettiği evladı gibi gördüğü personellerinden birisinin kahpe kurşunuyla şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı.
O geride çok güzel hatırlara, güzel hizmetler güzel dostluklar bırakarak aramızdan ayrıldı. Şehitler kervanına katıldı. Şehit meslektaşım yiğit arkadaşım her gün terennüm ettiğin makama vasıl oldun.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'de yaşayan anne ve babasının evine Türk bayrakları asıldı, apartmanın önüne taziye çadırı kuruldu.
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