Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir? 2016'da terfi almıştı
11 Aralık tarihinde Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan silahlı saldırı esnasında yaralanan ve sonrasında kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumarak şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, meslek hayatı boyunca birçok merkezde görev aldı. İstanbul, Mersin, Adana gibi birçok emniyet müdürlüğünde görev alan Altuğ Verdi, 2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. İşte, Altuğ Verdi'nin biyografisi
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize'de yaşanan silahlı saldırının ardından şehit oldu. Polis Koleji'nden mezun olduktan sonra Polis Akademisi'nde eğitim gören Altuğ Verdi, birçok merkezde görev aldı. İşte, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin biyografisi
Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.
Ayrıca Altuğ Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.
Altuğ Verdi, 11 Aralık Salı günü Emniyet Genel Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.
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