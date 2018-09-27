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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.09.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Son dakika: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı... Tropik fırtınadan etkilenecek şehirlerde yaşayanlar ne yapmalı?

Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
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Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
Son dakika: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı... Tropik fırtınadan etkilenecek şehirlerde yaşayanlar ne yapmalı?

Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu meteorolojinin az önce uyarısını yaptığı tropik fırtınayla ilgili bölgede yaşayan insanların alabileceği tedbirleri anlattı ve uyardı: 'Günlük hayatınızı o saatlere göre ayarlayın. Sokaklarda tabelalardan, ağaçlardan ve çatılardan uzak durun'

Tropik fırtınanın 'mini tayfun' olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, fırtınanın İstanbul'dan Antalya'ya kadar etkili olabileceğini, bunu tam olarak tahmin etmenin çok güç olduğunu söyledi.

Özellikle kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşları uyaran Kadıoğlu, 'Kıyıdaki teknelerin karaya çekilmesi gerekiyor. Gündelik hayatınızı fırtınanın olmadığı saatlere göre ayarlayın. Çatılar önemli bir problem oluşturabilir. Balkonda eşya bırakmayın. Özellikle dışarıda bırakılan eşyalar fırtınanın etkisiyle zarara yol açabilir' dedi. Kadıoğlu uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Su baskını tehlikesinin yanı sıra, tabela ve ağaçlar da etkilenebilir. İnşaat sahipleri mutlaka ama mutlaka dışarıda kalas, tuğla gibi malzemelerini bırakmamalı'

Tropik fırtınanın gücünün sıcak deniz suyundan geldiğini aktaran Kadıoğlu, 'Fırtına eğer sıcak olan denizin üstünden giderse şiddeti artar. Ancak adaların üzerinden giderse şiddeti azalabilir' diye konuştu.

Son dakika: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı... Tropik fırtınadan etkilenecek şehirlerde yaşayanlar ne yapmalı

 

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Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
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