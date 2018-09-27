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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
27.09.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den 'tropik fırtına' uyarısı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Son dakika... Meteoroloji'den 'tropik fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Mora Adasında başlayıp güçlenecek bir tropikal fırtınanın Keşan’dan Antalya’ya kadar etkili olacağını bildirdi. Fırtınadan en çok Muğla ve Aydın çevresinin etkileneceği, rüzgar hızının saatte 120 km.'ye çıkabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşlara tekne turları başta olmak üzere deniz aktivitelerini durdurmaları uyarısında bulundular. Meteoroloji'nin açıklamasında, "Bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilisi yaklaşan fırtına ile ilgili olarak Hürriyet'e şöyle konuştu:

KÜÇÜK AĞAÇLAR KIRILABİLİR

“Bugün itibariyle Orta Akdeniz üzerinde oluşmasını beklediğimiz bir alçak basınç merkezi var. Bu alçak basınç merkezi gece saatlerinde etkisini artıracak ve kuvvetlenecek. İhtimalen de tropikal fırtınaya dönüşecek. Mora yarımadasının güney batısında başlayacak ve güçlenecek olan fırtına cumartesi itibariyle Türkiye’ye doğru hareket etmesi bekleniyor. Pazar erken saatlerden itibaren de güzergahında bir değişim olmazsa, yurdumuzun güney batı kesimlerini ciddi biçimde etkileyecek. En çok etkilenecek iller Muğla ve Aydın çevresi olacak. Yön değiştirirse etkilenecek bölgeler de değişecek. Gün yaklaştıkça daha sağlıklı değerlendirme yapılacaktır. Burada önemli olan şey çok açık alanlardaki organizasyonlar beklemeye alınmalı. Tekne turları gibi deniz aktiviteleri durdurmalı. Fırtına beklediğimiz şiddette gelirse küçük ağaçların kırılması, çatıların uçması, inşaat iskelelerinde riskler oluşması ihtimal dahilinde.”

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Genel Müdürlükten yapılan basın açıklamasında ise “Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte fırtınanın Ege Bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2018)
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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