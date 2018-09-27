Son dakika... Meteoroloji'den 'tropik fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilisi yaklaşan fırtına ile ilgili olarak Hürriyet'e şöyle konuştu:



KÜÇÜK AĞAÇLAR KIRILABİLİR



“Bugün itibariyle Orta Akdeniz üzerinde oluşmasını beklediğimiz bir alçak basınç merkezi var. Bu alçak basınç merkezi gece saatlerinde etkisini artıracak ve kuvvetlenecek. İhtimalen de tropikal fırtınaya dönüşecek. Mora yarımadasının güney batısında başlayacak ve güçlenecek olan fırtına cumartesi itibariyle Türkiye’ye doğru hareket etmesi bekleniyor. Pazar erken saatlerden itibaren de güzergahında bir değişim olmazsa, yurdumuzun güney batı kesimlerini ciddi biçimde etkileyecek. En çok etkilenecek iller Muğla ve Aydın çevresi olacak. Yön değiştirirse etkilenecek bölgeler de değişecek. Gün yaklaştıkça daha sağlıklı değerlendirme yapılacaktır. Burada önemli olan şey çok açık alanlardaki organizasyonlar beklemeye alınmalı. Tekne turları gibi deniz aktiviteleri durdurmalı. Fırtına beklediğimiz şiddette gelirse küçük ağaçların kırılması, çatıların uçması, inşaat iskelelerinde riskler oluşması ihtimal dahilinde.”



METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA



Genel Müdürlükten yapılan basın açıklamasında ise “Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte fırtınanın Ege Bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR