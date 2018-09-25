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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.09.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

PKK ve FETÖ'ye ağır darbe

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PKK ve FETÖ'ye ağır darbe

Güvenlik güçlerince 1 Ocak'tan bu yana yurt içinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi 30 bin 433 şüpheli gözaltına alındı - Soruşturmalar kapsamında PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 6 bin 87 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin, terör örgütlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadelesi devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla milli birliği, bölünmez bütünlüğü hedef alan PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile mücadele azim ve kararlılıkla kesintisiz sürdürülüyor.

Terör örgütlerine karşı etkin mücadele örneği sergileyen güvenlik güçleri, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerine nefes aldırmadı.

1 Ocak-23 Eylül tarihlerinde yurt genelinde yürütülen operasyonlarda, farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çok sayıda yabancının da bulunduğu PKK/KCK üyesi 11 bin 917 kişi gözaltına alındı, 2 bin 707 kişi ise tutuklandı.

Yaklaşık 19 bin kişiye FETÖ'den soruşturma

Terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılarak, sonlandırılması, üyelerinin de yargı önünde hesap vermesi amacıyla adli ve kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmalar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da hız kazandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli ve kolluk kuvvetlerince darbe girişiminin ardından bugüne kadar 18 bin 516 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlardan 3 bin 380'i cezaevlerine konuldu.

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