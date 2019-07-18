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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
18.07.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Son dakika: Pençe Harekâtı’nda sıcak gelişme

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, terör örgütü PKK’nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.'' denildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaraların tespit edilmeye devam edildiği belirtildi.

Son olarak 9 gözlü ve 1 uzun koridordan oluşan sığınak, fırın olarak kullanılan 2 gözlü çimento ve taş ile yapılmış yapı ile 20 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Lojistik depo olarak kullanıldığı belirlenen bu sığınaklarda; 4 adet 60 mm.lik havan, 1 adet 82 mm.lik havan, 1 adet 14,5 mm sehpalı Doçka uçaksavar silahı, 72 adet RPG-7 roketatar ve havan başlığı, 1 adet 120 mm.lik havan döşemesi, patlamamış uçak mühimmatı, 1 fıçı Doçka mühimmatı, ayrıca 163 adet 18,5 mm.lik Doçka mühimmatı, 1 fıçı mayın, 350 adet el bombası (fünyesiz), 17 adet kullanıma hazır el bombası, 410 adet el bombası fünyesi, 10 adet elektrikli fünye, 3 Havan mühimmatı, 3 işaret fişeği, 14 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 200 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 150 adet 14 mm.lik Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 350 adet BKC makineli tüfek mühimmatı, 100 metre infilaklı fitil, 10 adet gaz maskesi (kullanılmamış), 28 adet gaz maskesi filtresi, 1 kg amonyum nitrat, 60 bidon benzin, çeşitli tipte 3 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzemeler, yaklaşık bir ton gıda malzemesi ile çok miktarda sığınak/barınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir."

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