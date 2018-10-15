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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.10.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Türk heyet konsolosluğa ulaştı

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Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi. Türk yetkililerin gelişi öncesi, başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti. Türk heyet konsolosluğa giriş yaptı.

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.  Bu arada, incelemelerde bulunması beklenen Türk yetkililer, henüz konsolosluk binasına gelmedi.

TÜRK HEYET GİRİŞ YAPTI

Son dakika... Türk heyet konsolosluğa ulaştı

Levent'teki başkonsolosluk önünde bekleyen polis ekipleri, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin gelişi öncesi, başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti.

Başkonsolosluk binasının önündeki parkta bekleyişlerini sürdüren yerli ve yabancı basın kuruluşlarının mensupları da şeridin dışına yönlendirildi.
Güvenlik önlemlerinin, başkonsolosluk binasında yapılması beklenen incelemenin tamamlanmasına kadar bu şekilde süreceği öğrenildi.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin başkonsolosluk binasına giriş yaptı.

EKİPTE KİMLER VAR

Son dakika... Türk heyet konsolosluğa ulaştı

Ekipte olay yeri inceleme ekipleri de bulunuyor. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Ortak inceleme ekibinden Suudi heyetin içeriye girmesinin ardından Türk heyeti de saat 19.20 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Konsolosluk binasına giren heyette çok sayıda olay yeri inceleme uzmanı bulunurken, adli tıp uzmanlarının da ekipte olduğu öğrenildi. 

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, öğle saatlerinde ilk toplantısını yapmıştı.

Son dakika... Türk heyet konsolosluğa ulaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki toplantı 2 saat sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak
Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak
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