Son dakika... Niğde'de iki dağcının üzerine çığ düştü: 1 kayıp, 1 mahsur
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptıkları sırada üzlerine çığ düşen iki dağcıdan biri çığ altında kaldı. Kendi imkanıyla kar kütlesinin altından kurtulan Hilal İşcan, telefonla ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.
Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile ismi öğrenilemey erkek arkadaşı, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan kat kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, erkek arkadaşına ise ulaşamadı.
Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İşcan ile çığ altında kalan arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı.
ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Demirkazık Dağı’nda çığ altında kalan dağcının kimliği belirlendi. Kayıp dağcının Mustafa Kemal Karakoç olduğu öğrenildi.
Karakoç ve Hilal İşcan’ı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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