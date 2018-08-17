Son dakika: Müftülük toplantısında dehşet! Bir imam ile bir vaiz öldü, 4 imam yaralı...
Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, zanlının da aralarında yer aldığı 5 kişi yaralandı. İHA ise, yaralılardan ikisinin daha hastanede hayatını kaybettiğini iddia etti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaymakamlık binası giriş katındaki müftülük salonunda düzenlenen toplantı sırasında müftülük personeli Fatih A. ile bazı kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Fatih A, tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Rasim Kılıç ve Ersin Kan öldü; Muhammet Fatih Küçükyıldız (30), Murat Kılıç (45), Harun Yakup Günday ve Sait Günday yaralandı. Zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Yaralanan zanlı ile 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
"TOPLANTI SIRASINDA YAŞANDI"
Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, olayın Tercan ilçesinde kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi.
Baştürk, "Toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açması sonucu 2 kişi öldü, yaralılar da var." dedi.
Toplantıya imamlar ile müftülük personelinin katıldığını belirten Baştürk, güvenlik güçlerinin olay yerinde kontrolü sağladığını kaydetti.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU AĞIR
Valilikten yapılan açıklamada ise olayın müftü odası ile evrak bürosundaki müftülük çalışanlarının toplantısı sırasında yaşandığı belirtilerek, zanlı Fatih A'nın müftülükte yardımcı hizmetler kadrosunda çalıştığı bildirildi.
Müftülükte olay öncesi Fatih A'nın izin talebi nedeniyle tartışma çıktığı aktarılan açıklamada, zanlının müftü odası ve evrak odasındaki çalışanlara ateş açtığı, ardından kafasına ateş açarak yaralandığı belirtildi.
Ölen ve yaralananların kimliklerinin paylaşıldığı açıklamada, yaralıların Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisi verildi. Zanlının da aralarında yer aldığı 5 kişinin bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzincan Mengücek Gazi ve Araştırma Hastahanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, 5 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
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